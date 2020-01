Quinta-feira, 2 de janeiro de 2020, atualizada às 11h55

Ladrão armado rouba R$ 500 de estabelecimento no Manoel Honório



Da redação



Um estabelecimento foi assaltado nesta quarta-feira, 1° de janeiro, no bairro Manoel Honório. O crime ocorreu, por volta das 21h, na Avenida Governador Valadares.



Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), um homem com capacete na cabeça e armada com arma de fogo entrou no local e anunciou o assalto. Ele roubou R$ 500 e fugiu do local em uma motocicleta, junto com seu comparsa.



A polícia fez rastreamento pelo bairro, mas não localizou os suspeitos.







Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.