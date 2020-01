Quinta-feira, 2 de janeiro de 2020, atualizada às 15h14

PRF de Juiz de Fora registra nove acidentes e uma morte durante Ano Novo



Da redação



Nove acidentes foram registrados entre os dias 27 de dezembro e 1° de janeiro nas rodovias sob circunscrição da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Juiz de Fora. Conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 2, durante operação houve uma ocorrência com morte e outras oito com total de 11 pessoas com ferimentos leves e um grave.



O acidente com óbito ocorreu no início da operação, às 3h, do dia 27 de dezembro, em Alfredo Vasconcelos. Um automóvel que invadiu a contramão e bateu de frente com um caminhão. O condutor do carro, com placas de São Paulo, morreu no local.



Mesmo com registro dos acidentes, a PRF contabilizou queda de 61,9% em relação ao período Natalino. Entre os dias 20 e 25, foram 21 acidentes, sendo dois sem vítimas, 16 com feridos e três com mortes. Com relação aos envolvidos, foram 43 pessoas feridas e três mortes.



Para a PRF, a redução do índice de acidentes se deve ao bom tempo do feriado do Ano Novo, já que o movimento nas rodovias foi tão intenso quanto no Natal.



A delegacia da PRF de JF é responsável pela BR-040, entre Ouro Preto e a divisa com o Rio de Janeiro, além da BR-267, entre Bicas e Caxambu e da BR-354, entre Caxambu e Itanhandu, no Sul de Minas.

Dados de Fiscalização



Durante a operação de Ano Novo, foram lavrados 676 autos de infração, sendo 118 por falta do uso de cinto ou cadeirinha e 55 por ultrapassagem. Nenhum registro de infração por embriaguez ao volante foi registrado durante Réveillon. No período natalino foram cinco desta espécie.



A polícia recolheu ainda 18 veículos aos pátios conveniados e 47 documentos, entre CRLVs e CNHs, por infrações diversas para as quais está prevista essa medida administrativa.



Operação



A PRF segue com a Operação RODOVIDA, que teve início no dia 20 de dezembro e continua até o dia 1° de março. A Operação tem como lema Proteger Vidas e tem foco na redução de acidentes com motocicletas, além da fiscalização de ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, uso do cinto de segurança e uso do celular ao volante.

