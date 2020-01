Sexta-feira, 3 de janeiro de 2020, atualizada às 15h08

Descida da Serra de Petrópolis na BR-040 será interditada entre terça e quarta



Da redação



Entre a noite de terça-feira, 7 de janeiro, e a madrugada de quarta, 8, uma carreta de grande porte subirá a Serra de Petrópolis pela pista de descida, na BR-040. Segundo a Concer, concessionária responsável pelo trecho, durante a operação especial na rodovia, o tráfego ficará fechado para os demais usuários entre os kms 80 (Petrópolis) e 102 (Caxias), no sentido RJ, das 23h59 de terça, às 3h da madrugada de quarta.



A concessionária explica que a carreta tem 7,2 metros de largura, dimensão que dificulta sua passagem pela mão normal da rodovia, e seguirá para Minas Gerais transportando uma carga de rolamento, pesando 45 toneladas.



A operação terá o acompanhamento de equipes da PRF, com apoio da Concer, podendo ser cancelada se houver mau tempo. A partir do km 80, em Petrópolis, a carreta seguirá viagem pela mão normal da rodovia. A subida da serra vai operar normalmente durante a reversão de pista no sentido oposto.





