Sexta-feira, 3 de janeiro de 2020, atualizada às 11h31

Três idosas são assaltadas e agredidas dentro de casa no bairro São Mateus



Da redação



Três idosas, de 83, 84 e 88 anos, foram agredidas e assaltadas dentro de casa na manhã de quinta-feira, 2 de janeiro, no bairro São Mateus.



As vítimas contaram aos policiais que um homem se aproveitou do momento que uma das moradoras abriu a porta da cozinha para alimentar seus gatos e invadiu a residência, na Rua Manoel Bernardino. Ele agrediu as idosas com empurrões e depois de derrubá-las no chão, pisou sobre elas e exigiu dinheiro. Uma das vítimas entregou R$ 100 para o suspeito que fugiu do local pulando o portão.



Uma das moradoras ficou ferida nos braços, mas recusou atendimento médico, sendo assistida por parentes.



O suspeito não foi localizado até o fechamento da ocorrência.



Em São Pedro



Um jovem, de 18 anos, teve sua carteira roubada na noite de quarta-feira, 1° de janeiro. Ele compareceu na terça, 2, na sede da 99ª Companhia da Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência.



Ele contou à polícia que, por volta das 21h, retornava a pé para sua casa, quando foi abordado por um homem com touca ninja e uma faca. O ladrão ameaçou a vítima e exigiu que entregasse sua carteira. Depois de conseguir o objeto, o indivíduo fugiu a pé.



A vítima não soube identificar o assaltante.

