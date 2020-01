Sábado, 4 de janeiro de 2020, atualizada às 10h08

Homem é esfaqueado ao tentar reagir durante assalto no Centro de Juiz de Fora



Da redação



Um homem, de 61 anos, foi esfaqueado por um assaltante na madrugada deste sábado, 4 de janeiro, no Centro de Juiz de Fora. A Polícia Militar realizava patrulhamento pela Rua Batista de Oliveira com a Floriano Peixoto, quando encontrou a vítima pedindo socorro com perfuração na região do dorso esquerdo.



Conforme o boletim de ocorrência, o criminoso armado com uma faca se aproximou da vítima e exigiu seus pertences. O homem entregou o aparelho celular e um cartão de banco, mas correu atrás do ladrão, conseguindo alcançá-lo, momento que foi esfaqueado.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros e encaminhou o pedestre para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde foi constatado perfuração no dorso esquerdo que atingiu o pulmão. Ele permaneceu internado.



O suspeito não foi localizado até o fechamento da ocorrência.





