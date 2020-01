Segunda-feira, 6 de janeiro de 2020, atualizada às 8h15, atualizada às 11h42



Chuva causa estragos em bairros de Juiz de Fora



Da redação



A chuva que caiu em Juiz de Fora neste fim de semana causou vários estragos nos bairros de Juiz de Fora. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de sexta-feira, 3, para sábado, 4, a cidade registrou 23,4 milímetros de chuva. Do sábado, 4, para domingo, 5, as pancadas somaram volume 80,8 milímetros, já de domingo, 5, para esta segunda, 6, o total foi de 26,7 milímetros.

Os levantamentos do Inmet preveem média de chuvas para janeiro de 322,1 milímetros. Só nos seis primeiros dias do mês já choveu 179,1 milímetros, o que corresponde a 55,6% do total para os 31 dias. A previsão para esta semana é de dias quentes com chuvas e trovoadas isoladas.



Das 20h30 de sábado, 4, às 19h de domingo, 5, a Defesa Civil de Juiz de Fora atendeu a 34 ocorrências em função das chuvas. Conforme levantamento da pasta, choveu na cidade, nos últimos três dias, 150 milímetros e os bairros mais atingidos foram: Santa Luzia, Ipiranga, Santa Cecília, São Pedro e Graminha.

De acordo com a Defesa Civil, na Rua José Orozimbo de Oliveira, no Santa Luzia, com queda de parte do muro. Três casas próximas foram interditadas, por precaução, assim como um trecho da rua. A área está sendo monitorada. No Santa Cecília um muro caiu na Rua Francisco Monteiro, 480. Outros deslizamentos de encosta foram registrados na Rua Darcy Vargas, no Bairro Ipiranga e no Graminha.



A DC também atendeu uma ocorrência de erosão de solo acentuada nas ruas Bento Hinoto, 45, Itajubá, 188, e Rua João Francisco Ribeiro, próximo ao nº 62; um deslizamento na Avenida Deusdeth Salgado, Bairro Cascatinha, um deslizamento de barranco na Rua José Lourenço, São Pedro, próximo ao nº 884, obstruindo parcialmente a via e um deslizamento de terra na Rua Iris Maestrini, 193, Santa Cecília. Parte da Rua Porto da Flores, Santa Luzia, cedeu e está interditada.

Fotos: Facebook



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.