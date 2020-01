Segunda-feira, 6 de janeiro de 2020, atualizada às 10h30

Comerciante perde mais de R$ 2 mil na porta de casa em Benfica

Da redação



Um homem, de 44 anos, dono de uma barraca de pasteis, foi assaltado na tarde do último sábado, 4 de janeiro, na porta de casa, na esquina das ruas Evaristo da Veiga com Dona Maria Catarina Barbosa, em Benfica. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele havia acabado de trabalhar na feira, quando foi abordado por três indivíduos, de 19 e 20 anos, que lhe aplicaram uma "gravata" e levaram a bolsa com o dinheiro. A vítima reconheceu os suspeitos, sendo que o autor da agressão é conhecido como "Tobs". O rastreamento foi realizado sem êxito.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.