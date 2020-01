Segunda-feira, 6 de janeiro de 2020, atualizada às 17h31

Dois homens são presos depois de assaltarem buffet no Aeroporto



Da redação



Dois homens, com idades não informadas, foram presos na tarde desta segunda-feira, 6 de janeiro, após assaltarem um buffet no Bairro Aeroporto.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a companhia foi acionada enquanto a dupla fugia após o crime e foi localizada pelos militares na Avenida Presidente Itamar Franco, na esquina com a Rua Padre Café.



Os policiais abordaram o veículo e encontraram dentro do carro, um revólver calibre 38, seis munições, duas mochilas e um malote de dinheiro roubado do buffet, com quantia não informada.



Eles foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil.





