Segunda-feira, 6 de janeiro de 2020, atualizada às 9h20

Dois postos de combustíveis são assaltados em Juiz de Fora

Da redação



Dois postos de combustíveis foram assaltados na noite deste domingo, 5 de dezembro, em Juiz de Fora. A primeira ocorrência foi registrada por volta das 20h45, na Avenida Juiz de Fora. A vítima, um frentista de 31 anos, foi abordado pelo bandido, que estava armado e levou R$ 600 do caixa. Após a ação ele fugiu sentido ao bairro Granjas Betânia.

Minutos depois, a Polícia Militar (PM) registrou outra ocorrência na Rua Osório de Almeida, no Bairro Santa Tereza. O frentista, de 52 anos, foi abordado pelo bandido, que estava com uma faca. Ele anunciou o roubo e fugiu com R$ 200 do caixa, sentido ao bairro Furtado de Menezes.

