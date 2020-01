Segunda-feira, 6 de janeiro de 2020, atualizada às 9h50

Garoto de 2 anos é baleado no tornozelo esquerdo no Bairro Ipiranga

Da redação



Um garoto de 2 anos foi alvejado na noite desse domingo, 5 de janeiro, na Rua Licínio Pereira Cortes, no Bairro Ipiranga. Conforme o Boletim de Ocorrências (BO), a vítima estava com a mãe, quando um homem efetuou os disparos dentro de um local conhecido como "Hip Hap". A viatura da Polícia Militar (PM) fazia patrulhamento na via e levou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Santa Luzia, onde os médicos constataram a perfuração de entrada e saída e encaminharam o garoto para a sala de cirurgia.

Segundo as testemunhas, o suspeito é conhecido como "Cara de Urso" e pertence ao "Bonde dos Flechinha". Foi realizado o rastreamento, mas o suspeito não foi encontrado.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.