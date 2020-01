Segunda-feira, 6 de janeiro de 2020, atualizada às 13h

Mais de 60 toneladas de lama e entulho são retiradas das ruas de Juiz de Fora



Da redação



Mais de 60 toneladas de lama e entulho foram retirados das ruas dos bairros Ipiranga, Santa Luzia, Mariano Procópio e Graminha no último domingo, 5 de janeiro, em Juiz de Fora.

Segundo a assessoria do Demlurb, após as chuvas, o departamento montou uma força-tarefa com 30 funcionários, caminhão-pipa, retroescavadeira e diversos caminhões caçamba para ajudar na limpeza.

Nesta segunda-feira, 6, o Demlurb prossegue com ações de limpeza nos bairros Santa Terezinha, Santa Luzia, Bernardo Mascarenhas e Mariano Procópio nas Ruas Olavo Bilac e Feliciano Pena.

No Bairro Graminha, a Secretaria de Obra (SO) faz a retirada de barreira na Rua Maria Conceição Atalaia. Nas ruas José Lourenço e Jacob Lawall, no Borboleta, também está sendo feita retirada de barreira. Já na Rua Benedito Sebastião, no Monte Castelo, a secretaria faz retirada de lama. Na Rua João Francisco Monteiro, no Santa Cecília, houve o rompimento da rede de drenagem, causando uma erosão. Servidores já estão no local fazendo os reparos da rede, colocando uma proteção de rip rap para isolar a água do local e também a retirada de barreira devido ao deslizamento de um barranco.

No Santa Luzia, parte da rua José Orozimbo cedeu durante o final de semana. Uma equipe da SO esteve no local no sábado fazendo uma proteção para evitar novos deslizamentos e nesta segunda uma nova vistoria será feita para ver quais medidas precisam ser tomadas.

Durante o final de semana, a Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização (Empav) fez a retirada de árvores caídas no bairro Graminha. O trabalho teve início na sexta e se estendeu até domingo. Também no domingo, a empresa fez a retirada de árvores na Avenida Deusdedit Salgado, no Teixeiras, e na Rua Pretestato Silva, no Santa Cecília. Nesta segunda, os trabalhos se concentram na Rua Jacob Lawall, no Borboleta, na Avenida Rui Barbosa, no Santa Terezinha, e na Praça Pedro Marques, no Santa Helena.

A operação tapa-buracos está acontecendo nas avenidas Juscelino Kubitschek e Brasil, e na Rua Moacir de Castro Xavier, no Linhares. As ruas Onofre de Oliveira Salles, no Santa Maria, e Jovino Ribeiro, no Bairu, também deverão ser atendidas nesta segunda, dependendo do andamento dos trabalhos e das condições climáticas. É importante ressaltar que a operação tapa-buracos acontece diariamente, de segunda a sexta-feira. Para intensificar os trabalhos, as equipes estão começando uma hora mais cedo.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.