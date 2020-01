Segunda-feira, 6 de janeiro de 2020, atualizada às 11h26

Semana deve ser quente com pancadas de chuva e trovoadas em Juiz de Fora



Da redação



A semana começa com tempo mais ensolarado e a previsão é de muito calor para os próximos dias em Juiz de Fora e a região da Zona da Mata mineira. Durante o final de semana ocorreram chuvas intensas, que causaram transtornos por toda a cidade, com registro de ocorrências de deslizamentos de terra e enxurradas em vários bairro da cidade. A soma de precipitações da primeira semana do mês já corresponde a 55,6% do total de chuvas previstas para janeiro.



Segundo o meteorologista Cléber de Souza, do 5° Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sistema de zona de convergência que atuava sobre a região já está perdendo força, o que vai deixar as temperaturas cada vez mais elevadas. "O céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Como o sistema está dispersando, os termômetros tendem a subir bastante neste período".

Nesta segunda-feira, em Juiz de Fora, a temperatura mínima foi de 19,1° C e a máxima deve chegar a 30° C. A máxima deve subir gradativamente durante a semana.

