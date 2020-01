Terça-feira, 7 de janeiro de 2020, atualizada às 11h05

Bandido entra no ônibus e foge com celular do motorista e R$ 20 do caixa

Da redação



Um ônibus que faz a linha 202 - Progresso - foi assaltado na manhã desta segunda-feira, 6 de janeiro, na Rua Augusto Stoppa. Segundo o Boletim de Ocorrências, o bandido assentou no banco atrás do motorista, depois de algum tempo, falou algo com o homem, mas devido ao barulho ele não escutou. Em seguida, o indivíduo foi até o trocador, o ameaçou com uma arma, levando R$ 20 do caixa e o celular do condutor do veículo. após o crime ele fugiu e não foi localizado.

