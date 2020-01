Terça-feira, 7 de janeiro de 2020, atualizada às 18h51

Chuvas causam alagamentos em bairros da região Sul de Juiz de Fora



Da redação



As chuvas desta terça-feira, 7 de janeiro, causaram alagamentos em diversos bairros da região Sul de Juiz de Fora. Conforme informações da Defesa Civil, foi registrado ocorrência no bairro Santa Luzia, onde houve enxurrada nas ruas laterais e alto nível do córrego. A equipe está no local.



Já no bairro Bonfim, na Rua Odilon Araújo, esquina com a Ouro Fino, um escorregamento de barranco comprometeu o trânsito de veículos.



A Defesa Civil registrou total de seis boletins de ocorrência na cidade, das 15h30 às 18h15.



Bairro Igrejinha



A equipe de engenharia e assistência social da DC esteve no bairro Igrejinha, local mais afetado pelas fortes chuvas do final de semana. As assistentes sociais contactaram 14 famílias com prejuízos materiais devido as precipitações. As duas equipes retornam na quarta, 8, para distribuição de cestas básicas emergenciais.



Segundo a Arquidiocese de Juiz de Fora, os agentes de pastoral da Paróquia Nossa Senhora das Estradas também estão arrecadando donativos para as famílias atingidas pelos alagamentos. Entre os itens necessários estão: alimentos, produtos de higiene e limpeza, roupas, calçados (adulto e infantil) e móveis.



Os interessados devem levar as doações na secretaria paroquial da Igreja Nossa Senhora da Piedade, das 8h às 12h e de 13h30 às 16h30, ou agendar um horário por telefone. A Matriz fica na Rua Ana Inácia dos Reis, 47, Igrejinha.





