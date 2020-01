Quarta-feira, 8 de janeiro de 2020, atualizada às 9h

Chuva eleva nível das três represas que abastecem Juiz de Fora



Da redação



As fortes chuvas que caíram em Juiz de Fora nos últimos dias elevou o nível das três represas que abastecem a cidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é uma média de chuvas para janeiro de 322,1 milímetros. Só nos oito primeiros dias do mês já choveu 192,2 milímetros, o que corresponde a 59,9% do total para os 31 dias. A previsão para esta semana é de dias quentes com chuvas e trovoadas isoladas.

De acordo com dados da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), até esta terça-feira, 7 de janeiro, a represa de São Pedro opera com 93,8% de sua capacidade, enquanto no mesmo período do ano passado ela funcionava com 95,9%. A represa Dr. João Penido teve uma queda de 4%, passando de 88,4% para 84,4%. Já a Barragem de Chapéu D'uvas passou de 54,4% para 73,9%, no mesmo período.

