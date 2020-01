Quarta-feira, 8 de janeiro de 2020, atualizada às 11h39

Taxista é assaltado ao finalizar corrida no bairro Morada do Serro



Da redação



Um taxista, de 53 anos, foi assaltado na manha de terça-feira, 7 de janeiro, no bairro Morada do Serro. O crime ocorreu na Rua Antônio Dias.



A vítima contou aos policiais que fez uma corrida do bairro Manoel Honório até a Morada do Serro. Ao chegar no local, o motorista foi tendido pelo assaltante armado com uma pistola que lhe exigiu dinheiro e seu telefone.



As equipes realizaram intenso rastreamento pela região, mas o suspeito não foi localizado. As buscam continuam.





