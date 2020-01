Quinta-feira, 9 de janeiro de 2020, atualizada às 11h20

Mais três postos de combustíveis são assaltados em Juiz de Fora

Da redação



A Polícia Militar (PM) registrou mais três assaltos a postos de combustíveis em Juiz de Fora. Em menos de uma semana, o Portal ACESSA.com contabilizou seis assaltos a postos. O primeiro caso foi registrado por volta das 21h30 desta quarta-feira, 8 de janeiro, na Avenida Brasil. Os frentistas, de 50 e 59 anos, relataram que foram surpreendidos pelo autor, que sacou uma arma da sacola, anunciou o roubo e fugiu com R$ 450.

Na madrugada desta quinta-feira, 9 de janeiro, um outro estabelecimento, na Rua Paracatu, na altura do Quintas da Avenida, foi alvo da ação criminosa. Dois homens chegaram no local armados com um revólver, supostamente calibre 32, apontaram para a cabeça do funcionário, de 56 anos, e levaram R$ 600 do caixa. Eles fugiram pelo escadão que dá acesso ao Bairro Progresso.

Ainda na madrugada, por volta das 1h50, na mesma rua, porém, no Bairro Vivendas da Serra, o frentista foi abordado por um homem que chegou no posto com um galão na mão. Quando ele foi atender o suposto cliente, o homem sacou a arma da cintura, anunciou o assalto e levou R$ 191 do estabelecimento. O suspeito, de 38 anos, foi reconhecido pelas fotos da PM.

