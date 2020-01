Quinta-feira, 9 de janeiro de 2020, atualizada às 11h27

PM prende assaltante de ônibus no bairro Milho Branco



Da redação



A Polícia Militar prendeu um jovem, de 19 anos, por assaltar um ônibus na tarde de quarta-feira, 8 de janeiro, no bairro Milho Branco. A cobradora, de 32 anos, relatou aos policiais que o suspeito entrou no coletivo que faz a linha 605/Milho Branco com suposta arma de fogo em punho e subtraiu R$ 285 do caixa.



A viatura recebeu as informações sobre o crime via rádio e durante rastreamento, conseguiu localizar e prender o bandido. Ele confessou ter cometido o assalto e disse que usou um simulacro de arma de fogo e uma faca para realizar o roubo. O rapaz informou ainda a localização dos objetos que foram apreendidos pela PM, mas o valor roubado não foi recuperado.



O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Plantão.





