Sexta-feira, 10 de janeiro de 2020, atualizada às 11h20

Entregador de botijão de gás é roubado na porta do depósito em Barbosa Lage



Da redação



Trio roubou R$ 550 de entregador, de 45 anos, de botijão de gás na noite de quinta-feira, 9 de janeiro, no bairro Barbosa Lage. A vítima contou aos policiais que estacionou o caminhão na Rua Francisco Faulhaber, em frente ao depósito, e ao fazer a manobra para entrar na empresa, os assaltantes o abordaram.



Segundo o boletim de ocorrência, dois dos bandidos estavam vestidos com jaqueta camuflada com capuz e um deles, armado com revólver. Durante a abordagem, o assaltante bateu a arma no vidro do veículo e exigiu que o homem passasse todo o dinheiro. Ele entregou sua carteira com documentos pessoais e R$ 550, além do seu celular. Após o delito, os três fugiram sentido bairro Jóquei Clube II e não foram localizados pela polícia.





