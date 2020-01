Sexta-feira, 10 de janeiro de 2020, atualizada às 12h23

Polícia Civil conclui apuração de três homicídios em Juiz de Fora



Da redação



A Polícia Civil concluiu apuração de três homicídios consumados, ocorridos em novembro do ano passado em Juiz de Fora. As investigações resultaram na prisão de três pessoas, que se encontram à disposição da Justiça.



De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Homicídios, delegado Rodrigo Rolli, no dia 8 de novembro, no bairro Sagrado Coração, um jovem de 20 anos foi atingido por disparos de arma de fogo em via pública. Após apurações, dois investigados, de 22 e 20 anos, foram identificados. O suspeito mais velho já estava no sistema prisional e o outro homem está foragido da Justiça. O crime teria ocorrido em virtude de uma rixa entre bairros.



Ainda no mesmo mês, a polícia apurou o caso envolvendo a morte de um jovem de 18 anos, no bairro Cerâmica, no dia 10 de novembro. Segundo o Delegado, o suspeito, que é um adolescente, de 18 anos, já está preso. Também foi encaminhado à Justiça o pedido de acautelamento de um adolescente de 17 anos. A motivação do crime estaria ligada a um desentendimento momentâneo entre vítima e investigados.



Além dos dois casos, também foi apurado o homicídio consumado que vitimou um homem de 57 anos, no dia 11 de novembro. Na ocasião, a vítima foi morta no bairro Jardim Natal e investigações apontam que o crime teria acontecido por conta de um desentendimento familiar. Segundo a autoridade policial, um jovem de 18 anos está preso, à disposição da Justiça.







