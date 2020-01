Sábado, 11 de janeiro de 2020, atualizada às 09h45

Trânsito será alterado para realização do Bem Comum Lazer



Da redação



Para realização do projeto Bem Comum Lazer, nesse domingo, 12 de janeiro, das 6h às 13h, a Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) promoverá alterações no uso das vias. Assim, a Avenida Barão do Rio Branco terá sua faixa central interditada entre a Rua Doutor Romualdo e a Avenida Doutor José Procópio Teixeira.



Os ônibus que circulam no sentido Bairro Manoel Honório/Bom Pastor deixarão a pista central no cruzamento com Avenida Presidente Itamar Franco, passando para a lateral. Na direção inversa, retomarão a faixa central no cruzamento com a Rua Doutor Romualdo. As paradas nas laterais serão em frente aos pontos originais da pista central.





