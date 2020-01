Sábado, 11 de janeiro de 2020, atualizada às 10h11

Força-tarefa que analisa síndrome nefroneural dá esclarecimentos à população



Da redação



A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES_MG) divulgou comunicado, informando que a força-tarefa criada para analisar os casos de pacientes com a síndrome nefroneural esteve reunida na sexta-feira, 10 de janeiro.



A equipe confirma dez casos suspeitos, sendo que um veio a óbito. Os demais seguem em tratamento, e que, até o momento, ficaram prontos os resultados de exames sanguíneos de três pacientes internados, realizados pela Polícia Civil. Existia a substância dietilenoglicol nas amostras de sangue.



Conforme a força-tarefa, os novos lotes da cerveja Belorizontina, produzida pela Backer, continuam em análise. Além disso, com a descoberta da substância, um novo protocolo clínico para intoxicação por dietilenoglicol, visando o tratamento dos pacientes, será divulgado para profissionais da Saúde.



Eles instruíram que os consumidores que possuem a cerveja Belorizontina e desejarem se desfazer do produto devem encaminhá-lo somente à Vigilância Sanitária de Belo Horizonte, nos endereços já divulgados, e, no interior do estado, aos Procons municipais. Em Juiz de Fora, o Procon fica na Avenida Presidente Itamar Franco, 992, Centro. "Caberá aos Procons municipais articular com a Vigilância Sanitária Municipal a coleta e armazenamento dos produtos. O recolhimento se restringe à cerveja adquirida pelos consumidores", concluem.



As investigações continuam, inclusive, com a colaboração da empresa citada. A força-tarefa atualizará as informações constantemente.





