Mulher é mantida em cárcere privado por namorado que conheceu nas redes sociais



Uma mulher, de 32 anos, foi resgatada, na quinta-feira, 9 de janeiro, pela Polícia Civil, após ser mantida em cárcere privado, no Bairro Floresta. Um homem, de 49 anos, foi preso em flagrante pelo crime de sequestro e cárcere privado.



De acordo com a delegada Bianca Mondaini, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, um machado também foi apreendido e apurações indicam que a ferramenta teria sido usada para ameaçar a vítima, caso ela saísse pela porta do imóvel.



A ação foi possível após a PC tomar conhecimento de que havia uma mulher mantida em cárcere privado na região. Uma equipe se deslocou até o Bairro e, após diligências, conseguiu localizar a residência. No local, foi constatado que havia somente uma entrada para acesso ao imóvel e basculantes que não permitiriam fuga.



De acordo com a Delegada, a vítima foi localizada no interior do cômodo. “Ao ser retirada de perto do homem, ela chorou muito e relatou que havia enviado uma curta mensagem para a irmã, pedindo socorro, e sem indicar localização, pois temia por sua vida. Ela também confirmou que não podia sair de casa e que não podia fazer o uso do celular, mas que conseguiu enviar a mensagem por conta de uma distração do investigado”, explicou, complementando que, conforme a vítima, ela e o investigado teriam se conhecido, há aproximadamente nove meses, por meio das redes sociais, e estariam namorando.



O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça.

