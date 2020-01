Segunda-feira, 13 de janeiro de 2020, atualizada às 10h

Dois jovens são alvejados na calçada no Bairro Vale Verde



Da redação



Dois jovens, de 24 e 27 anos, foram alvejados na calçada da Rua Margarida Maria Alves, no Bairro Vale Verde, Zona Sul de Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo, 12 de janeiro.

De acordo com a Polícia Militar (PM), eles estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas quando um homem, conhecido com China, morador da Vila da Prata, no Santa Efigênia, sacou a arma, calibre .38 e efetuou os disparos contras as vítimas.

O rapaz mais novo foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde foi constatada uma perfuração no úmero direito da vítima. Já o outro sofreu uma perfuração na coxa bilateral. As vítimas acreditam que a motivação do crime seria rixa de bairros vizinhos. A PM iniciou o rastreamento, mas teve que interromper devido ao temporal.









