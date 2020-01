Segunda-feira, 13 de janeiro de 2020, atualizada às 14h26

PM emite nota após confusão no Alto dos Passos



Da redação



Na noite do último sábado, dia 11 de janeiro, a Polícia Militar (PM) foi acionada pelo 190 para atendimento de vários chamados acerca de perturbação do sossego, confusões e gritarias, bem como fechamento de via pública para trânsito de veículos no Bairro Alto dos Passos, em especial na Rua Dom Viçoso.

Segundo a assessoria da PM, “durante o atendimento, foi constatado que milhares de pessoas haviam sido convocadas nas redes sociais para um evento pré-carnavalesco,que não foi previamente comunicado às autoridades competentes.”

Além disso, a nota destaca que a PM foi recebida com hostilidade e agressões físicas. “Um grupo jogou pedras e garrafas nos policiais. Foi necessária a atuação com uso de instrumentos de menor potencial ofensivo para controle e dispersão do público infrator.”

Em decorrência disso, dois policiais foram levemente feridos e algumas pessoas foram presas e conduzidas à Delegacia de Polícia. Ao final da atuação da PM, a ordem foi restabelecida. “A PM segue monitorando esse tipo de conduta para identificar as pessoas que eventualmente programem encontros e aglomerações em locais públicos sem a prévia comunicação e/ou autorização dos órgãos competentes, para fins de responsabilidades penais e administrativas.

