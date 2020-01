Segunda-feira, 13 de janeiro de 2020, atualizada às 16h12

Fiéis celebram dia de São Sebastião em Juiz de Fora e região



Da redação



No próximo dia 20 de janeiro, segunda-feira, os católicos celebram São Sebastião, mártir romano conhecido como o defensor da Igreja. Esse santo dá nome a diversas paróquias e capelas da Arquidiocese de Juiz de Fora, que irão homenageá-lo com programações especiais.

Em Juiz de Fora, a Igreja São Sebastião, no centro da cidade, dá início a sua festividade amanhã, com a novena, às 19h. No dia do padroeiro, haverá seis missas ao longo do dia, sendo que a última, às 18h30, será presidida por Dom Gil Antônio Moreira. Na Barreira do Triunfo, a paróquia que leva o nome do mártir, a festividade também tem início neste sábado, a partir das 19h. Encerrando na próxima segunda-feira, com Santa Missa, às 19h30.

No Interior, as paróquias de Santos Dumont e Maripá de Minas iniciam amanhã (11) suas novenas, além de uma programação social. Confira as atividades:

Juiz de Fora

Igreja São Sebastião – Centro (Pertencente à Catedral Metropolitana)

*A Igreja São Sebastião fica na Praça Hermenegildo Vilaça, s/n - Centro

De 11 a 19 de janeiro – Novena

Dia 11 de janeiro – Sábado

7h30 e 19h – Novena e Missa – Intenção pelos enfermos

Dia 12 de janeiro – Domingo

7h30 e 19h – Novena e Missa – Intenção pelas famílias

Dia 13 de janeiro – Segunda-feira

7h30 e 19h – Novena e Missa – Intenção pelos desempregados

Dia 14 de janeiro – Terça-feira

7h30 e 19h – Novena e Missa – Intenção pelos professores

Dia 15 de janeiro – Quarta-feira

7h30 e 19h – Novena e Missa – Intenção pela missão da Igreja

Dia 16 de janeiro – Quinta-feira

7h30 e 19h – Novena e Missa – Intenção pelos jovens e crianças

Dia 17 de janeiro – Sexta-feira

7h30 e 19h – Novena e Missa – Intenção pela casa comum

Dia 18 de janeiro – Sábado

7h30 e 19h – Novena e Missa – Intenção pelo povo brasileiro

Dia 19 de janeiro – Domingo

7h30 e 18h30 – Novena e Missa – Intenção pelo II Sínodo Arquidiocesano

14h30 – Show de Prêmios

Dia 20 de janeiro – Segunda-feira – Dia de São Sebastião

7h30, 9h30, 12h, 14h, 16h, 18h30 – Missas



* A Missa das 18h30 será presidida por Dom Gil Antônio Moreira.

** Após a missa das 18h30, haverá procissão solene pelas ruas do Centro.

***Nos dias 18, 19 e 20 haverá funcionamento de barraquinhas.

Paróquia São Sebastião – Barreira do Triunfo

*A Matriz São Sebastião fica na Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 10.578 - Barreira do Triunfo

De 11 a 19 de janeiro – Novena Preparatória

Dia 11 de janeiro – Sábado

19h – Abertura da Novena

Dia 12 de janeiro – Domingo

8h - Novena

De 13 a 17 de janeiro – Novena

19h30 – Novena

Dia 18 de janeiro – Sábado

19h – Novena

Dia 19 de janeiro – Domingo

8h – Novena com celebração presidida por Dom Gil Antônio Moreira. Procissão após a Missa

12h – Tradicional Almoço

Dia 20 de janeiro – Segunda-feira – Dia de São Sebastião

19h30 – Missa

Capela São Sebastião – Jardim Esperança (Pertencente à Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro – Floresta)

*A Capela São Sebastião fica na Rua Henrique Pimenta Brasiel, 277 - Jardim Esperança

Dia 20 de janeiro – Segunda-feira – Dia de São Sebastião

5h – Missa

Em seguida café partilhado

19h – Missa festiva

De 21 a 25 de janeiro – Celebrações

19h – Missa

Dia 26 de janeiro – Domingo

8h30 – Missa

12h – Terço de São Sebastião

14h – Show de Prêmios

17h30 – Procissão pelas ruas do bairro, logo após Missa

*Todos os dias haverá funcionamento de barraquinhas

Capela São Sebastião – Recanto dos Brugger (Pertencente à Paróquia São Pedro)

*A capela fica na Alameda José Brugger, 520 – Recanto dos Brugger

Dia 18 de janeiro – Sábado

19h – Procissão seguida de missa

Comunidade São Sebastião – Francisco Bernardino (Pertencente à Paróquia Nossa Senhora de Lourdes)

*A comunidade São Sebastião fica na Av. Vereador Raimundo Hargreaves, 5830 - Francisco Bernardino

De 17 a 19 de janeiro – Tríduo

Dia 17 de janeiro – Sexta-feira

19h – Tríduo

Dia 18 de janeiro – Sábado

19h – Tríduo

Dia 19 de janeiro – Domingo

9h30 – Celebração, seguida de procissão

11h – Almoço

13h30 – Festival de prêmios

15h30 - Leilão

Dia 20 de janeiro – Segunda-feira – Dia de São Sebastião

19h – Missa Solene

Capela São Sebastião – Monte Verde (Pertencente à Paróquia São Francisco de Paula – Torrões)

De 18 a 20 de janeiro – Tríduo

19h - Missa

Dia 24 de janeiro – Sexta-feira

20h – Show de prêmios

22h – Atração Musical

Dia 25 de Janeiro- Sábado

20h - Leilão de bezerros

21h - Leilão de prendas

22h - Show pirotécnico, seguido de uma atração musical

Dia 26 de janeiro - Domingo

5h - alvorada festiva

7h - Café comunitário

11h - missa de encerramento

12h - Feijoada e show de prêmios

Interior

Paróquia São Sebastião – Santos Dumont (MG)

*A Matriz São Sebastião fica na Rua Quinze de Fevereiro, 1.610 - São Sebastião

De 11 a 19 de janeiro – Novena

6h30 e 19h30 – Missa e Novena

Dia 19 de janeiro – Último dia de Novena

6h30 - Missa e Novena

12h – Almoço

15h – Leilão

19h30 – Novena

Dia 20 de janeiro – Segunda-feira – Dia de São Sebastião

7h, 9h e 15h – Missas

19h – Missa solene

*Todos os dias haverá funcionamento de barraquinhas

Paróquia São Sebastião – Maripá de Minas (MG)

*A Matriz São Sebastião fica na Praça São Sebastião, 145 – Centro

De 11 a 19 de janeiro – Novena

19h – Missa

Dia 19 de janeiro – Último dia de Novena

10h – Celebração Eucarística

15h – Apresentação de Folia de São Sebastião

14h – Leilão de animais



*Todos os dias, ao final da novena, haverá festival de prêmios

Dia 20 de janeiro – Segunda-feira – Dia de São Sebastião

6h – Repique do Sino

10h – Carreata com benção dos veículos

12h – Repique do sino

16h30 – Apresentação musical

17h – Celebração Eucarística

Em seguida, procissão com a imagem do Mártir São Sebastião. Benção do sal e das fitas

19h – Festival de prêmios

Dia 25 de janeiro – Sábado

18h30 – Celebração Eucarística na Fazenda da Serra

Capela São Sebastião (Pertencente à Paróquia Santa Ana – Belmiro Braga/MG)

*A capela fica localizada na Vila Fortaleza - área rural

Dia 18 de janeiro – Sábado

22h - Baile

Dia 19 de janeiro – Domingo

11h – Missa

12h - Almoço

14h - Show de Prêmios

Dia 20 de janeiro – Segunda-feira – Dia de São Sebastião

08h - Terço Mariano

12h - Oração do Ângelus

15h - Terço Mariano

19h - Procissão com a imagem do padroeiro e Missa Solene

Capela São Sebastião – Lima Duarte/MG (Pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A Capela São Sebastião fica na Rua José da Cunha Moreira, s/n - Afonso Pena

De 17 a 19 de janeiro – Tríduo

19h – Missa

Dia 20 de janeiro – Segunda-feira – Dia de São Sebastião

18h30 – Procissão seguida de Missa Solene e benção do sal

*Todos os dias haverá funcionamento de barraquinhas

Capela São Sebastião – Santa Rita de Jacutinga/MG (Pertencente à Paróquia Santa Rita de Cássia)

*A Capela São Sebastião fica na Rua Getúlio Vargas, 49 – São Sebastião

De 17 a 19 de janeiro – Tríduo

Dias 17 e 18 de janeiro – Tríduo

19h – Missa

Dia 19 de janeiro – Domingo

10h – Missa na Capela de São Sebastião

19h – Missa. Logo após, ação entre Amigos no Salão Paroquial

Dia 20 de janeiro – Segunda-feira – Dia de São Sebastião

12h30- Leilão de gados

18h – Procissão com benção do sal, seguida da Santa Missa

20h – Leilão de prendas e funcionamento de barracas

Paróquia Bom Jesus do Livramento – Liberdade/MG

*O Santuário Bom Jesus do Livramento fica na Rua Dr. Antônio Lage, 86 – Centro

Dia 16 a 18 de janeiro – Tríduo

19h - Missa

Dia 19 de janeiro – Domingo

13h – Benção do sal e leilão de gado no Praque de Exposições

19h – Missa, Procissão e Leilão de prendas no CAE

Dia 26 de janeiro – Domingo

11h30 – Almoço e confraternização no CAE

Capela São Sebastião – Rio Novo/MG (Pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

*A capela fica localizada na Vila França

Até 18 de janeiro - Novena de São Sebastião

19h – Celebração

Dia 19 de janeiro – Domingo

11h – Almoço

12h – Tradicional leilão de animais

Dia 20 de janeiro – Segunda-feira – Dia de São Sebastião

18h30- Procissão

19h- Celebração Eucarística

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Bias Fortes/MG

* A Matriz fica na Praça dos Sagrados Corações, 33 – Centro

De 13 a 19 de janeiro – Setenário

19h – Missa

Dia 20 de janeiro – Segunda-feira – Dia de São Sebastião

6h – Músicas e sinos na Matriz

10h – Missa Solene e acolhida a todos os devotos

13h – Leilão de gado no Parque de Exposições

17h – Procissão com a Imagem de São Sebastião saindo da Igreja Matriz até o Parque de Exposições

Na chegada, celebração de Missa Solene no local

Capela São Sebastião – Descoberto/MG Paróquia Santíssima Trindade

* A capela fica localizada no bairro Olaria

De 17 a 25 de janeiro – Novena

19h – Missa

Dia 26 de janeiro – Domingo

10h – Missa

11h – Leilão de pequenas prendas e, logo após, tradicional leilão de animais, ao lado da igreja





