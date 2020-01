Segunda-feira, 13 de janeiro de 2020, atualizada às 11h58

Previsão para a semana é de chuvas rápidas e queda na temperatura máxima em JF



Da redação



A previsão para o início da semana é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Juiz de Fora. As precipitações devem ser rápidas e intensas, acompanhadas de rajadas de vento.



O meteorologista Cléber de Souza, do 5° Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que uma frente fria oceânica se aproximou do litoral Sudeste, causando queda na temperatura máxima nos próximos dias. "Como a frente está distante do continente, ela não vai influenciar tanto no aumento das chuvas", detalha, lembrando que a condição se mantém até quinta, 16. Já sexta, 17, outra frente continental vai causar mudanças bruscas, com aumento da nebulosidade e das chuvas.



A umidade relativa do ar nesta segunda, 13, varia entre 84% e 40%, já os termômetros marcam mínima de 19°C e máxima de 37°C na cidade.





