Terça-feira, 14 de janeiro de 2020, atualizada às 16h51

Carro capota durante perseguição policial na Rua Pedro Botti



Da redação



Um carro capotou durante perseguição policial na tarde desta terça-feira, 14 de janeiro, na Rua Pedro Botti, bairro Mundo Novo.



De acordo com o delegado Luciano Vidal, a Polícia Civil estava em diligências na Zona Sul e se deparou com um veículo que, ao avistar a viatura, acelerou, empreendendo fuga pelo bairro. Ele foi perseguido pelos policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia Civil, responsável pela área, e se chocou com outro veículo que estava na via.



O condutor do veículo em fuga foi preso, portando uma arma de fogo, e será encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde serão realizados os trabalhos de Polícia Judiciária.



A ocorrência está em andamento.





