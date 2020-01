Terça-feira, 14 de janeiro de 2020, atualizada às 12h28

Carro com 93 infrações de trânsito é apreendido na BR-040 em Simão Pereira



Da redação



Um veículo com 93 infrações de trânsito foi apreendido durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 816 da BR-040, em Simão Pereira. A abordagem ocorreu, por volta das 23h45, de segunda-feira, 13 de janeiro, quando os policiais suspeitaram de um veículo que, possivelmente, teria praticado evasão de pedágio.



Segundo informações da PRF, a equipe acompanhou o motorista, que foi abordado cerca de três quilômetros após o pedágio, em direção a Juiz de Fora.



Em consulta aos sistemas policiais, foi verificado que o veículo encontra-se com licenciamento vencido e que possui cadastradas no sistema, 93 infrações de trânsito, sendo 54 multas e 39 autuações.



Mais três autuações foram lavradas, sendo uma pela falta do licenciamento, uma por estar com pneus lisos e outra pela falta do estepe.



O montante devido pelas infrações, convertidas em multa é de aproximadamente R$ 8.300,00. Além disso, o veículo estava atrelado a uma carretinha, que estava com o licenciamento atrasado desde 2017 com 11 multas, e débito superior a R$ 1.300.



O carro e a carretinha foram apreendidos e encaminhados para o pátio conveniado da PRF.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.