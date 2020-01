Terça-feira, 14 de janeiro de 2020, atualizada às 8h20

Contribuintes podem pagar IPTU com 5% de desconto até o dia 20 de fevereiro



Da redação



Os contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020 poderão pagar o imposto à vista com 5% de desconto até 20 de fevereiro. A redução é válida para quem não tiver débito relacionado à inscrição do imóvel. O Documento de Arrecadação Municipal (DAM) para pagamento com desconto deverá ser emitido no Espaço Cidadão JF Centro ou nas regionais (veja endereços abaixo), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A partir de 17 de janeiro, o DAM estará disponível para emissão no site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Já a entrega dos carnês pelos Correios acontecerá entre 28 de janeiro e 8 de fevereiro.

Onde pagar o IPTU 2020

Nos bancos do Brasil, Mercantil do Brasil, Bradesco, Santander, Bancoob e na Caixa Econômica Federal (CEF). As lotéricas receberão o pagamento até R$ 2 mil. Acima deste valor deverá ser feito, preferencialmente, pela internet/office banking do seu banco, ou nos guichês da CEF, inclusive para os clientes de bancos não credenciados.

Espaço Cidadão JF

Avenida Barão do Rio Branco, 2.234 - Centro, ao lado do Parque Halfeld;

Centros regionais

Sul - Rua Porto das Flores, 270 - Bairro Santa Luzia;

Norte - Rua Inês Garcia, 357 - Benfica;

Oeste - Rua Orestes Fabiano Alves, 65 - São Pedro;

Nordeste - Rua Santa Terezinha, 172 - Santa Terezinha.

