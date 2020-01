Terça-feira, 14 de janeiro de 2020, atualizada às 11h58

Mulher é agredida por companheiro no bairro Mariano Procópio



Da redação



Uma mulher, de 25 anos, foi agredida durante discussão com companheiro, 21 anos, no bairro Mariano Procópio. O boletim de ocorrência foi registrado na madrugada desta terça-feira, 14 de janeiro, na Rua Henrique Burnier.



A vítima contou aos policiais que vive em união estável com o jovem e, na madrugada desta terça, ele chegou em casa e tentou agarrá-la a força. Para se defender, a mulher o empurrou, momento em que ele desferiu um tapa no seu rosto, socos na cabeça e tentou enforcá-la três vezes. As agressões resultaram em arranhões no rosto da vítima e lesões na parte interna dos lábios.



O agressor contou outra versão dos fatos à polícia. Ele disse que saiu com os amigos para tomar cerveja e ao chegar em casa, a companheira ficou nervosa pelo horário em que chegou e queria ver seu celular, agredindo-o com tapas. O homem falou ainda que o casal dormiu em camas separadas, mas ela voltou a agredi-lo. Para conter as agressões, ele a imobilizou com golpe 'mata leão'. O jovem negou ter batido na esposa e apresentava diversos arranhões na região do peito e braços.



A vítima recusou atendimento médico. A viatura policial deslocou com os envolvidos até a Delegacia da Polícia Civil para registro da ocorrência.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.