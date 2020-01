PRF apreende caminhão com cerca de 2 toneladas de pescado sem nota fiscal



14/01/2020

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aprendeu, na noite dessa segunda-feira, 13 de janeiro, um caminhão frigorífico com placas de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada por volta das 23h, durante fiscalização de rotina, no km 816 da BR-040, em Simão Pereira.

No interior do veículo foram encontrados 1879 quilos de pescado - entre peixes e camarões - que haviam sido adquiridos no Rio de Janeiro e estavam sendo transportados para uma peixaria localizada no Mercado Central de Belo Horizonte.

O veículo era ocupado por dois homens, que não apresentaram a nota fiscal da mercadoria e não informaram o valor total do pescado, motivo pelo qual foi lavrado Boletim de Ocorrência por Transporte de Mercadoria sem Nota Fiscal.

A ocorrência foi encaminhada para a Receita Estadual para a devida apuração do imposto devido e aplicação de demais sanções cabíveis ao transportador e ao destinatário da mercadoria.

