Terça-feira, 14 de janeiro de 2020, atualizada às 13h30

Secretaria de Saúde alerta sobre aparição de animais peçonhentos



Nesta época do ano é muito comum a aparição de animais peçonhentos. O alerta, divulgado pelo Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde (SS), tem como base as características do período, com suas altas temperaturas e umidade, o que tornam mais comum a proliferação desses animais, como, por exemplo, serpentes, aranhas e lacraias.

Além disso, as fortes chuvas podem provocar o chamado “efeito desalojante”, que ocorre quando a água invade o abrigo desses animais, forçando-os a procurar novos locais para alojamento.

De acordo com o veterinário do setor, José Geraldo de Castro Junior, os peçonhentos não caçam seres humanos: os acidentes acontecem porque encontram abrigo e alimentos dentro das casas e em áreas próximas. Por isso, para evitar acidentes, deve-se eliminar as condições propícias de alojamento desses animais. Medidas para evitar acidentes com animais peçonhentos:

Limpe lotes e terrenos baldios;

Acondicione e descarte corretamente o lixo, que, mal cuidado, pode atrair roedores e baratas, as principais presas de serpentes e escorpiões;

Mantenha a casa limpa e arrumada, evitando depósitos de objetos e entulho;

Mantenha o mato sempre capinado. Animais como serpentes, aranhas e escorpiões podem estar escondidos neste local;

Bata sempre os calçados antes de usá-los. Este é um esconderijo frequente de escorpiões;

Caso encontre algum animal peçonhento em sua residência, notifique imediatamente o Setor de Zoonoses pelo telefone (32) 3690-7030.





