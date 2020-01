Quarta-feira, 15 de janeiro de 2020, atualizada às 10h

Homem é preso em flagrante após tentar fugir da PC no Alto dos Passos



Da redação



Um homem de 43 anos foi preso nessa terça-feira, 14 de janeiro, durante diligências da Polícia Civil (PC) realizadas na Zona Sul de Juiz de Fora. Além disso, foi apreendida uma pistola calibre.380, arma importada da Turquia, com 15 munições.

De acordo com o delegado Luciano Vidal, os policiais da 1ª Delegacia se depararam com o veículo do suspeito que, ao avistar a viatura, acelerou, empreendendo fuga, mas foi perseguido.

Em alta velocidade, o carro chegou até a avançar o cruzamento da Rua Pedro Botti, no Alto dos Passos, mas acabou se chocando com outro veículo que estava estacionado na via. Em seguida, o homem foi preso, portando a arma de fogo e encaminhado à Delegacia.

Ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo, desobediência e direção perigosa. A mulher que estava com o motorista foi ouvida e liberada. Ele foi conduzido ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.