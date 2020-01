Quarta-feira, 15 de janeiro de 2020, atualizada às 11h30

PM recupera celular roubado na Avenida Rio Branco

Da redação



Um homem foi roubado na madrugada dessa terça-feira, 14 de janeiro, por volta das 4h30, na Avenida Rio Branco, altura do número 3.760, em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar (PM), o autor, de 17 anos, ameaçou a vítima com uma arma e fugiu com o celular, um MPB, além de um relógio. A PM foi acionada e conseguiu rastrear o celular, que estava na praça da Vila Ideal. No local foi montado um cerco e o suspeito junto com um outro indivíduo, de 14 anos, foram presos e encaminhados para a Delegacia.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.