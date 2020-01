Quinta-feira, 16 de janeiro de 2020, atualizada às 12h36

Suspeito de estuprar menino de 6 anos é apreendido no bairro Sagrado Coração



Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido em flagrante por estuprar uma criança, de 6 anos, no final da tarde de quarta-feira, 15 de janeiro, no bairro Sagrado Coração. A mãe, de 33 anos, acionou a polícia, que deslocou até a Rua Sérgio Alvim Albuquerque para registrar a ocorrência.



Segundo o boletim da Polícia Militar (PM), o menino contou para a prima que estava na rua, quando foi abordado pelo menor infrator que o chamou para brincar em um terreno baldio próximo ao local. Eles entraram para uma casa abandonada e lá o adolescente teria abaixado a bermuda da vítima e praticado o ato libidinoso. A criança ainda disse que pediu para o suspeito parar, pois estava sentindo dor, mas ele continuou e pediu para o garoto ficar quieto.



Uma vizinha, de 41, relatou aos policiais que viu o momento em que a vítima foi levada pelo menor para a casa abandonada, momento que pediu seu filho para avisar a mãe da criança sobre o ocorrido. Depois de dar o recado, o menino teria visto de um buraco na parede do imóvel o fato ocorrido.



A mãe da vítima contou à PM que o suspeito já tem histórico de abusar sexualmente de outras crianças do bairro, mas como a vizinhança tem medo do pai do menor, ninguém fez registro de ocorrência. Outras testemunhas confirmaram os relatos, mas pediram anonimato, por medo de represálias.



A vítima foi levada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) para atendimento no setor de risco biológico. O laudo foi negativo para conjunção carnal e inconclusivo para ato libidinoso.



A polícia chegou a conversar com o adolescente, que deu outra versão dos fatos. Ele disse que brincava com outras crianças e saiu para fazer xixi, momento em que a vítima teria segurado no seu pênis, ele mandou para que ela parasse e saiu do local. Sua genitora, 34 anos, contou aos militares que seu filho possui distúrbio psiquiátrico atestado como esquizofrenia e que sua capacidade de entendimento é de uma criança de 8 anos, com laudo médico para comprovação.



O suspeito foi aprendido e levado junto com a mãe para a Delegacia de Plantão, em Santa Terezinha.



