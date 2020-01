Sexta-feira, 17 de janeiro de 2020, atualizada às 12h16

Funalfa orienta sobre risco blocos pré-carnavalescos irregulares em Juiz de Fora



Da redação



Em busca de evitar blocos irregulares igual ocorrido no último sábado, 11 de janeiro, no bairro Alto dos Passos, a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) orienta a população para prestigiar somente os eventos da programação oficial de carnaval, que terá início em 7 de fevereiro, seguindo até o dia 25. Qualquer atividade em espaços abertos fora desse período não está regularizada.



Conforme o diretor-geral da Funalfa, Zezinho Mancini, eventos não oficiais, geralmente convocados pelas redes sociais, “não contam com a estrutura mínima de conforto e ordenamento urbano. Não há controle de trânsito, não há efetivo policial ou esquema de segurança, não há fiscalização, nem mesmo banheiro químico. Dessa forma, além de perturbar os moradores, os próprios participantes se colocam sob risco”, explicou.



Segundo Zezinho, é fundamental que as pessoas tenham consciência e evitem aglomerações dessa natureza, já que identificar e coibir eventos não autorizados é trabalho complexo, tendo em vista que os autores mantêm o anonimato nas redes sociais: “Como o público é majoritariamente jovem, é importante que os responsáveis reforcem as orientações em casa.”



Para integrar a programação oficial do carnaval, os organizadores de blocos e demais atividades relacionados à Folia de Momo devem se dirigir até quarta-feira, 22, à sede da Funalfa, na Avenida Rio Branco, 2.234, Centro, e formalizar o cadastro. As propostas inscritas passarão pela análise de comissão, que vai considerar quesitos como local e horário de realização, estimativa de público, histórico da atividade e capacidade dos órgãos públicos, inclusive Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, para garantir apoio ao evento. A programação oficial do Carnaval 2020 será divulgada pela Funalfa até o fim de janeiro, no site da funalfa.



