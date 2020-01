Sexta-feira, 17 de janeiro de 2020, atualizada às 11h

Servidores do Estado que recebem até R$ 2,5 mil vão receber 13º no dia 21

Da redação



Os servidores de Minas Gerais que recebem até 2,5 mil líquidos vão receber o 13º salário, em parcela única, na próxima segunda-feira, dia 21 de janeiro. Segundo nota da Secretaria da Fazenda, "o pagamento só será possível graças aos esforços adicionais da pasta, especificamente, da Receita Estadual, que tem se empenhado ao máximo no sentido de incrementar a arrecadação do Estado.

O Governo havia firmado compromisso com a Fazenda de que pagaria, em três parcelas, o 13º dos servidores da referida secretaria, caso ela conseguisse levantar recursos para quitar com o abono de quem recebe entre R$ 2.000 e R$ 2.500. Por isso, os servidores fazendários recebem a primeira parcela também no dia 21.

Vale reforçar que, em dezembro do ano passado, o Governo do Estado efetuou o pagamento integral do 13º a 61,5% dos servidores, que recebem até R$ 2 mil líquidos. Esse foi um compromisso assumido pelo governador com os servidores que têm os menores rendimentos.

Para os servidores ainda não contemplados, o Governo de Minas reafirma o seu compromisso em realizar o pagamento do 13º salário integral e trata como prioridade a busca para solucionar essa questão. Contudo, a operação da antecipação dos recebíveis do nióbio é a garantia para a quitação total do 13º salário dos servidores.



