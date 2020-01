Sexta-feira, 17 de janeiro de 2020, atualizada às 11h30

Trânsito será alterado no Centro de Juiz de Fora

Da redação



O trânsito será alterado nesta segunda-feira, 20 de janeiro, em virtude da procissão de São Sebastião, no Centro da cidade.

De acordo com a Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra), a interdição será total na Rua Gilberto de Alencar, entre 19h e 21h30. A saída e a chegada da procissão será na Igreja de São Sebastião. O trajeto, com interdição parcial das vias (exceto Rua Gilberto de Alencar), será o seguinte: ruas Gilberto de Alencar (Igreja de São Sebastião), Marechal Deodoro (pela contramão), Santo Antônio e Floriano Peixoto, Av. Barão do Rio Branco (pista lateral), ruas Fernando Lobo, Santo Antônio, Marechal Deodoro e Gilberto de Alencar (retornando à Igreja de São Sebastião).





