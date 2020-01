Segunda-feira, 20 de janeiro de 2020, atualizada às 11h36

Caminhão fica preso em buraco após asfalto ceder no bairro Cascatinha



Da redação



Um caminhão carregado com areia ficou preso em um buraco após asfalto ceder na manhã desta segunda-feira, 20 de janeiro, na Rua Francisco Vaz de Magalhães, bairro Cascatinha. A causa do acidente foi o rompimento de parte da rede de fornecimento de água da via, que ocorreu na altura do número 368.



Segundo informações da assessoria de comunicação da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), o fornecimento foi interrompido para realizar a retirada do veículo e reparo no local que será retomado logo após finalização do serviço. Um guincho já está na rua para remover o caminhão do buraco, além da equipe executar os reparos na rede.



A Companhia acrescenta que o proprietário do veículo pode direcionar-se, pessoalmente, ao departamento para requerer o ressarcimento dos prejuízos causados pelo acidente.





