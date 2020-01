Segunda-feira, 20 de janeiro de 2020, atualizada às 10h30

Casal é assaltado e agredido no Alto dos Passos

Da redação



Um casal, com 19 e 24 anos, foi assaltado na madrugada desse domingo, 20 de janeiro, por volta das 2h. A ocorrência foi registrada na Rua Dom Silvério com a Victor Spagnollo. As vítimas estavam andando pela rua quando o bandido se aproximou e colocou um objeto pontiagudo no pescoço do homem, que se assustou e tentou se desvencilhar, mas foi empurrado pelo indivíduo.

Segundo o Boletim de Ocorrências, a outra vítima, prima do rapaz, tentou o ajudar, mas levou uma rasteira e caiu no chão. O bandido aproveitou esse momento e fugiu com o celular da garota. O rastreamento foi realizado, porém sem êxito.

