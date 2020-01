Homem infarta e morre ao fugir da polícia no Linhares



20/01/2020

Na última sexta-feira, 17 de janeiro, um homem foi preso e um revólver calibre .38 apreendido no Bairro Linhares, em Juiz de Fora. De acordo com informações do titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos da Polícia Civil, delegado José Márcio de Almeida Lopes, os policiais civis faziam a ronda no local e visualizaram dois indivíduos adquirindo uma arma de fogo. Neste momento, foi iniciada uma perseguição ao veículo em que eles estavam e, no percurso, os homens arremessaram o revólver para fora do carro.

Ainda conforme a autoridade policial, "o carona chegou a pular do automóvel e saltar em um córrego. Em meio às diligências, foi solicitado apoio das inspetorias do 4º Departamento em Juiz de Fora e da Delegacia Regional, de policiais civis da 7ª Delegacia e de policiais militares que culminou na prisão de um dos indivíduos. Os policiais militares localizaram o veículo abandonado em uma Rua do Bairro Linhares e realizaram a abordagem do investigado”, contou o delegado.

Durante diligências, foram recebidas informações de que o outro suspeito, que não tinha sido localizado, teria morrido ao dar entrada no Hospital Doutor Geraldo Mozart Teixeira (HPS), vítima de infarto. Investigações apontam que ele possuía registros de porte de arma, tráfico de drogas e homicídio.

