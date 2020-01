Segunda-feira, 20 de janeiro de 2020, atualizada às 15h35

Previsão é de céu nublado e possibilidade de chuvas fortes nos próximos dias



Da redação



A previsão para o início desta semana é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas em Juiz de Fora. Segundo boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a combinação do calor e da alta umidade proporciona aumento da nebulosidade e pancadas de chuva em todas as regiões do estado de Minas Gerais. Há risco de chuva, localmente forte, no período da tarde nas regiões Oeste, Centro e Leste mineiro.



O Instituto alerta que nos próximos dias, o quadro meteorológico favorecerá às pancadas de chuva forte com acentuado volume o que pode causar transtornos à população em boa parte do estado.



Na cidade, as temperaturas vão variar entre 16°C e 26°C.







