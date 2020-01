Segunda-feira, 20 de janeiro de 2020, atualizada às 13h28

Vistoria semestral do transporte escolar começa nesta segunda-feira

Da redação



Começou nesta segunda-feira, 20 de janeiro, a vistoria semestral do transporte escolar. O serviço, realizado pela Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra), segue até o próximo dia 31. Durante a inspeção, são verificados itens como a programação visual, o estado da lataria, pneus, sistema de direção, escapamento, amortecedores, sistema elétrico, equipamentos obrigatórios – como extintor, triângulo, cinto de segurança, limitador de janela, GPS, entre outros. A análise das condições internas do veículo inclui elementos como trava de segurança na porta, estofamento, limpeza, condição e existência de lixeira e tacógrafo, que deve estar lacrado.

A inspeção ocorre por meio de agendamento prévio, pelo número do Cartão de Identificação Veicular (CIV), para agilizar o processo. O atendimento será das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30, no Terminal Rodoviário Miguel Mansur (Rua Coronel Vidal, 1.780, ao lado do posto do Detran). Mais de 300 veículos deverão passar pela vistoria, que é obrigatória para renovação do CIV, documento necessário para exercer a atividade regularmente.

Os proprietários de transporte escolar que não renovarem o alvará ou que descumprirem o prazo determinado para a realização da vistoria serão autuados em R$ 58,85. Caso sejam flagrados trabalhando sem a renovação, a punição é maior, e o serviço é enquadrado como transporte irregular, podendo sofrer multa de R$ 3.544,43. Além disso, o carro é apreendido, o CIV é recolhido, podendo também ser extinta a permissão. Em caso de reincidência, o valor da multa é dobrado: R$ 7.088,86 na primeira e R$ 14.177,73 na segunda.

A população também pode ajudar na fiscalização, quando verificar algum veículo efetuando o transporte de forma irregular. O contato é pelo telefone (32) 3690-8218 ou pelo endereço eletrônico settraatende@pjf.mg.gov.br. É importante informar o horário, dia e a placa do veículo.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.