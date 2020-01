Terça-feira, 21 de janeiro de 2020, atualizada às 12h36

Dupla armada assalta pedestre no bairro Aeroporto



Da redação



Um homem, de 26 anos, foi assaltado na tarde de segunda-feira, 20 de janeiro, na Rua Liduino Vieira Reis, no bairro Aeroporto. A vítima contou aos policiais que passava a pé pelo local quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. O carona estava armado com uma pistola e exigiu que o jovem entregasse sua mochila com cartões de crédito e débito, material de trabalho e seus documentos pessoais.



Eles não foram localizados pela polícia até o momento.





