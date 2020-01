Terça-feira, 21 de janeiro de 2020, atualizada às 15h24

Pista sentido Centro da Avenida Itamar Franco será liberada parcialmente às 16h



Da redação



A pista da Avenida Itamar Franco, sentido Centro de Juiz de Fora, continua interditada na tarde desta terça-feira, 21 de janeiro. O trânsito está sendo desviado pelos agentes da Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) para a Rua Vicente Beghelli, bairro Dom Bosco. A liberação parcial da via está marcada para às 16h. A interdição ocorreu após o asfalto ceder, próximo ao shopping.



Uma cratera se abriu depois do rompimento de parte da rede de fornecimento de água. Conforme assessoria da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), o chamado foi registrado às 10h. A equipe já fez o reparo no local que teve o fornecimento de água suspenso, mas já foi religado às 14h20. O aterramento do trecho está sendo finalizado para a liberação parcial da pista.



A Companhia complementa que caso não chova, o recapeamento asfáltico será feito nesta quarta, 22, a partir das 8h, quando o trânsito será desviado para o bairro Dom Bosco, novamente.

Este é o segundo caso consecutivo de rompimento de tubulação de fornecimento de água na cidade. Na segunda, um caminhão ficou preso em um buraco depois da rede romper na Rua Francisco Vaz de Magalhães, bairro Cascatinha.





