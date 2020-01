Quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, atualizada às 15h30

PM apreende mais de 200 pedras de crack no bairro Jardim Natal



Da redação



A Polícia Militar apreendeu 239 pedras de crack na manhã desta quarta-feira, 22 de janeiro, no bairro Jardim Natal. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a equipe patrulhava pelo local conhecido como paredão Vila São Tarcísio, quando deparou com três pessoas vendendo drogas.



No momento da abordagem, os envolvidos tentaram fugir, deixando cair uma pochete que guardava as pedras de crack, oito bucha de maconha, dois pinos de cocaína, dinheiro e embalagem para droga. A garota, de 14 anos, que estava no grupo, foi apreendida dentro da casa de sua cunhada, e o outro adolescente, 16, namorado da menor, conseguiu fugir, mas foi identificado pela polícia. O terceiro envolvido também conseguiu evadir pelo escadão.



A PM levou a menor para a Delegacia de Plantão, em Santa Terezinha, junto com o material apreendido.





