Quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, atualizada às 11h41

Mulher é agredida e mantida em cárcere privado pelo esposo em Benfica



Da redação



Uma mulher, de 20 anos, foi agredida e mantida em cárcere privado pelo seu esposo, no bairro Benfica. A Polícia Militar recebeu denúncia de que a vítima estava presa em sua própria casa na Rua Angelino Mariano, e com as informações, a equipe deslocou até o endereço para averiguar o caso na tarde dessa terça-feira, 21 de janeiro.



A vítima disse aos policiais que na segunda, dia 20, após uma discussão com o marido, ele a agrediu fisicamente e impediu que a mulher saísse de residência para pedir socorro. O suspeito chegou a reter o aparelho celular da esposa.



O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Plantão, em Santa Terezinha.





