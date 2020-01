Quinta-feira, 23 de janeiro de 2020, atualizada às 15h52

Final de semana deve permanecer com céu encoberto com chuvas isoladas



Da redação



Nesta sexta-feira, 24 de janeiro, a previsão é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Juiz de Fora. A meteorologista, Anete Fernandes, do 5° Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), afirma que a condição persiste durante o final de semana, mas a chuvas devem reduzir, gradativamente, com possibilidade de momento de maior mormaço.



A meteorologia explica que áreas de instabilidade que favorecem no transporte de umidade da região amazônica para as regiões Central e Sudeste do país e causam essas variações de nebulosidade.



As temperaturas na cidade nesta sexta, 24, variam entre 17°C e 20°C. A máxima deve subir aos poucos durante sábado e domingo.



De acordo com dados da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), até esta quarta-feira, 22 de janeiro, a represa de São Pedro opera com 91,7% de sua capacidade, enquanto no mesmo período do ano passado ela funcionava com 77%. A represa Dr. João Penido subiu 1%, passando de 82,9% para 83,9%. Já a Barragem de Chapéu D'uvas passou de 51,6% para 74,9%, no mesmo período.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.