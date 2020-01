PC prende homem que se passava por motoboy para vender drogas em Juiz de Fora



23/01/2020

Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante nessa quarta-feira, 22 de janeiro, no Bairro Poço Rico, em Juiz de Fora. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito se passava por motoboy para realizar a entrega de drogas a domicílio. Além dele, a motocicleta e diversas porções de maconha, crack, dinheiro, munições, materiais e objetos para embalar a droga e adesivos para identificar os entorpecentes foram apreendidos na operação delivery.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada Antidrogas, Delegado Rafael Gomes, as apurações foram realizadas há mais de um mês e meio. “A princípio, tínhamos apenas um apelido. Passamos a realizar o trabalho de investigação policial, foram feitas diligências e identificamos o indivíduo. Ele era um motoboy, prestava serviços de entrega de encomendas, mas se aproveitava da profissão - digna e lícita – para exercer o tráfico de drogas, por isso a operação foi denominada ‘delivery’”, explicou.

O indivíduo possuía uma residência no Bairro Ipiranga, no entanto, deixava a maior parte das drogas no quarto na casa da mãe dele, no Poço Rico. “Nesse espaço, ele picava, pesava e embalava as drogas em porções. Ele descia com o material para a garagem e colocava no interior de um baú velho. Usuários de todas as classes, 24h por dia, faziam encomendas”, contou.

No apartamento dele, também foram localizadas outras drogas e munições.

O suspeito teve o flagrante ratificado pelos crimes de tráfico de drogas e por posse irregular de munição. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

O delegado reforçou que é de fundamental importância a contribuição da população, por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181.

Além disso, a pessoa também pode procurar a Delegacia Especializada Antidrogas, situada na Rua Custódio Tristão, número 76, no Bairro Santa Terezinha”, concluiu.





